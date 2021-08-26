إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بتسجيل 10,001 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.كما أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات الخطيرة في صفوف الإسرائيليين، إلى 688.وكان مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلي، نحمان آش، استبعد بأن يكون هناك انخفاض بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، إلا بعد تطعيم أكثر من ثلاثة ملايين شخص بالجرعة الثالثة للقاح ضد الفيروس.ودعا آش إلى فرض قيود صحية أخرى على التجمهر بسبب الارتفاع المقلق على عدد المرضى بحالة خطيرة.