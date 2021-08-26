شؤون فلسطينية

قطاع غزة: إصابة متوسطة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: إصابة متوسطة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الخميس، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 
 
وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادثا سير، نتج عنهما إصابة متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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