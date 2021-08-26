غزة: مباحث التموين توقف أربع منشآت تجارية وتخطر سبع أخرى بعد ثبوت تجاوزات

رام الله - دنيا الوطنحررت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة بالشرطة، بغزة، محاضر ضبط بحق عدد من المنشآت التجارية في محافظتي غزة وشمال غزة، وذلك بعد ثبوت تجاوزات لديها في المواصفات المقرة من الوزارات المختصة.وقال مدير دائرة مباحث التموين، المقدم أحمد قنيطة، إنه خلال جولة على المنشآت التجارية في محافظتي غزة والشمال، تم توقيف أربع منشآت تجارية عن العمل مؤقتاً، لعدم التزامها بالشروط الصحية والنظافة العامة، فيما تم إخطار سبع منشآت أخرى للسبب ذاته.وأوضح قنيطة، في تصريح لموقع وزارة (الداخلية) بغزة، أن المنشآت المذكورة عبارة عن مخبزين، و 4 مطابخ، ومطعم شعبي، وشركة تجارية، إلى جانب محل لبيع المُرطبات.ولفت إلى أن الجولة تألفت من اللجنة الغذائية المشتركة، المكونة من وزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، ودائرة الأمن الغذائي بوزارة الصحة، بالإضافة لدائرة حماية المستهلك من وزارة الاقتصاد الوطني.وأشار قنيطة إلى أنه تمت إحالة المخالفين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني؛ لتسوية أوضاعهم القانونية.