شؤون فلسطينية

طالع نقاط التطعيم الجديدة.. "الصحة" بغزة تؤكد وجود إقبال كبير لأخذ اللقاح

طالع نقاط التطعيم الجديدة.. "الصحة" بغزة تؤكد وجود إقبال كبير لأخذ اللقاح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بغزة، إن حملة التطعيم التي أطلقتها الوزارة وفي يومها (تطعيمك_أمانك)، لاقت اقبالاً كبيراً من الفئة المستهدفة.

وأضافت أنه تم تطعيم 9500 مواطن جرعة أولى، وهذا يشير إلى وعي وحرص المواطنين واهتمامهم بتلقي اللقاح.

وتابعت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الأمر استدعى من اللجان المختصة، وتسهيلاً على المواطنين في تلقيهم للخدمة، التوسع في فتح مراكز جديدة للتطعيم بالإضافة إلى تمديد العمل لفترة مسائية في عدد من المراكز الحكومية و(أونروا).

ومن الجدير ذكره بأنه سيتم السحب والإعلان عن الفائزين بالجوائز المعلن عنها لليوم الأول من الحملة صباح اليوم الخميس.

ونظراً لزيادة إقبال المواطنين على مراكز التطعيم ضد (كوفيد-19)، وحالات الاشتباه بالإصابة فقد قررت وزارة الصحة إضافة نقاط تطعيم جديدة، بالإضافة الي النقاط القائمة لتكون نقاط التطعيم العاملة كما يلي:

الشمال: مركز شهداء جباليا (صباحي + مسائي)، أبو شباك ،بيت حانون، الشيماء ، مسقط جباليا.

غزة: عيادة الرمال (صباحي + مسائي)، عيادة الزيتون(صباحي + مسائي)، عيادة صبحة الحرازين، عيادة الدرج، عيادة الشيخ رضوان، عيادة الفلاح(صباحي + مسائي) ،  عيادة الشاطئ.

الوسطى: مركز دير البلح (صباحي + مسائي)، النصيرات القديمة(مسائي)، مركز شهداء النصيرات، مركز صحي الزوايدة.

خانيونس: مركز شهداء خانيونس (صباحي + مسائي)، مسقط القرارة ، بني سهيلا.

رفح: مركز شهداء رفح (صباحي+ مسائي) ، تل السلطان

المراكز الصحية التابعة لـ (أونروا) والتي ستعمل خلال الفترة المسائية هي:

مركز جباليا الصحي،

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