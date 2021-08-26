شاهد: "الداخلية" بغزة تنشر صوراً تكشف فيها جانباً من تأمين مسيرة شرق خانيونس

















رام الله - دنيا الوطنأمّنت الأجهزة الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عصر أمس الأربعاء، المسيرة الشعبية الذي أقامتها فصائل العمل الوطني والإسلامي شرقي خانيونس.ومنذ ساعات الظهر الأولى، انتشرت الأجهزة الأمنية والشرطية وفق أمر عمليات خاص، في الطرق المؤدية إلى مكان تجمُّع المواطنين وإقامة المسيرة الشعبية، لتسهيل وصول المواطنين، ومنع الازدحام، وضمان سير الفعالية دون معيقات.ومن جانبها، قدمت طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية، الخدمة الطبية للمواطنين الذين أصيبوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، فقد شاركت في تقديم الإسعاف الأولي ونقل المصابين.وشاركت آلاف الجماهير بعد عصر أمس في المهرجان الشعبي الذي دعت إليه فصائل العمل الوطني والإسلامي شرقي خان يونس؛ رفضًا للحصار الإسرائيلي على غزة ونصرة للقدس ورفضًا لتهويدها.