بينت يعقد أول لقاء مع الرئيس الأمريكي اليوم في البيت الأبيض



وقال مسؤول أميركي كبير، إنه من المقرر أن يبلغ بايدن بينت بأن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها بشأن تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسار الدبلوماسي مع طهران، وفق ما نقل هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



واعتبر ان هذا المسار أفضل سبيل لوضع حد للبرنامج والتراجع عن التقدم الذي حققته إيران على مدى السنوات الماضية على الصعيد النووي، موضحاً أنه إذا لم يفلح ذلك، فهناك مسارات أخرى دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.



كما من المقرر أن يناقش بايدن وبينت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال المسؤول الأميركي أن إدارة بايدن لا ترى فرصة سانحة حاليا لاستئناف محادثات السلام على المدى القريب، لكن هناك عدداً من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف حدة خطر تصعيد الصراع.





وكان بينت التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن.

رام الله - دنيا الوطنيُعقد في البيت الأبيض اليوم الخميس، لقاء يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.