الاحتلال يعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناعلن مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مجموعة من التسهيلات الجديدة على معابر القطاع تتضمن توسيع إدخال المعدات والبضائع، وزيادة عدد تصاريح التجار.وقال مكتب المنسق في بيان صحفي: إنه "في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي تقرر توسيع إدخال المعدات والبضائع لمشاريع مدنية دولية في قطاع غزة".وأضاف: "كما وستتم زيادة حصة التجار الغزيين المارين من معبر إيرز بألف تاجر إضافي، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم (كورونا) أو تعافى من الفيروس".وأكد أنه تمت الموافقة كذلك على استيراد مركبات جديدة إلى القطاع، وإلغاء الحصة للمركبات، والسماح بتجارة الذهب بين قطاع غزة والضفة الغربية.