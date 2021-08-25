عاجل

  • الأحمد: انتخابات الهيئات المحلية سيتم عقدها قبل أعياد الميلاد المجيدة

  • الأحمد: انتخابات الهيئات المحلية سيتم عقدها قبل أعياد الميلاد المجيدة

  • الأحمد: قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية مرتقبة خلال أيام في القاهرة

عربي

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات الدائم على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية ووحدتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة ويعزز ازدهارها ونهضتها.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن دولة الإمارات لطالما سعت إلى تعزيز وتمتين العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف الشيخ عبد الله إن الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين وتسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التي تخدم القضايا العربية.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص دولة الإمارات على توثيق وتطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين، مثمنا التعاون الدائم الذي يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب والجزائر.

أخبار ذات صلة

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

إعلان أول حصيلة لخسائر حرائق الجزائر

إعلان أول حصيلة لخسائر حرائق الجزائر

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليًا

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف أراضي ويهدم منزلًا في بيت لحم

الاحتلال يجرف أراضي ويهدم منزلًا في بيت لحم

نقيب مستوردي المركبات: مجموع ما تم إدخاله لقطاع غزة 110 مركبات

نقيب مستوردي المركبات: مجموع ما تم إدخاله لقطاع غزة 110 مركبات

(0404): إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات بالتزامن مع توافد الفلسطينيين للسياج الفاصل

(0404): إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات بالتزامن مع توافد الفلسطينيين للسياج الفاصل

الاحتلال يجرف أراضي زراعية في قصرة جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي زراعية في قصرة جنوب نابلس

جيش الاحتلال يتخذ قراراً جديداً بشأن نوافذ الرماية بالجدار شرقي القطاع

جيش الاحتلال يتخذ قراراً جديداً بشأن نوافذ الرماية بالجدار شرقي القطاع

للمشاركة بالفعاليات الشعبية.. بدء توافد الجماهير الفلسطينية شرقي خانيونس

للمشاركة بالفعاليات الشعبية.. بدء توافد الجماهير الفلسطينية شرقي خانيونس

حماس: الجماهير المحتشدة شرق خانيونس تؤكد جاهزيتها لمواصلة الضغط على الاحتلال

حماس: الجماهير المحتشدة شرق خانيونس تؤكد جاهزيتها لمواصلة الضغط على الاحتلال

الرجوب: سنتخذ قرارات تؤمن شبكة أمان للحريات في المستقبل &#34;وفق القانون&#34;

الرجوب: سنتخذ قرارات تؤمن شبكة أمان للحريات في المستقبل "وفق القانون"

منوعات

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

شاهد: محمد هنيدي يمازح &#34;ذا روك&#34; :مش ظابطة يا أبو نسب

شاهد: محمد هنيدي يمازح "ذا روك" :مش ظابطة يا أبو نسب

شاهد: وفاء موصلي تكشف سر شخصية &#34;فريال&#34; في باب الحارة

شاهد: وفاء موصلي تكشف سر شخصية "فريال" في باب الحارة

مشادة كلامية بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

مشادة كلامية بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

ما حقيقة مصادرة أموال حمو بيكا وحسن شاكوش؟

ما حقيقة مصادرة أموال حمو بيكا وحسن شاكوش؟

بعد نشرها صورة خادشة.. ما حقيقة إحالة سمية الخشاب للتحقيق؟

بعد نشرها صورة خادشة.. ما حقيقة إحالة سمية الخشاب للتحقيق؟

شاهد: منى زكي تكشف سبب رفض والديها زواجها من أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تكشف سبب رفض والديها زواجها من أحمد حلمي

بعد حملها.. رنا سماحة تثير الجدل بإلغاء متابعتها لزوجها وحذف صوره

بعد حملها.. رنا سماحة تثير الجدل بإلغاء متابعتها لزوجها وحذف صوره

بعد معاناتها من (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لبشرى؟

بعد معاناتها من (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لبشرى؟

شاهد: ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بإطلالتها الرشيقة بعد الإنجاب

شاهد: ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بإطلالتها الرشيقة بعد الإنجاب

عربي

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية