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مقاومة الجدار: تمكنا من افشال تسجيل 550 دونماً بأراضي بيت اسكاريا ببيت لحم

مقاومة الجدار: تمكنا من افشال تسجيل 550 دونماً بأراضي بيت اسكاريا ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنها تمكنت من افشال تسجيل 550 دونم من أراضي بيت اسكاريا الواقعة في داخل مجمع غوش عتصيون الاستعماري، غربي مدينة بيت لحم. 

وحيت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، المحامي غياث ناصر وعايد مرار ورانيا والإدارة القانونية بالهيئة وحسن بريجية مدير مكتب الهيئة في بيت لحم.

وكانت محكمة الاحتلال عقدت جلستها خلال فترة الاغلاق بسبب تفشي فيروس (كورونا)، ومنحت الاذن لإحدى شركات الاحتلال بتسجيل هذه الأرض لصالحها .


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