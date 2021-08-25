الداخلية بغزة: فتح معبر رفح غداً الخميس في اتجاه الوصول فقط ويوم الاحد بالاتجاهين

رام الله - دنيا الوطنأفاد إياد البزم، المتحدث باس وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بفتح معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، غداً الخميس، باتجاه الوصول فقط، من قبل السلطات المصرية.وأكد البزم في تصريح نشره، مساء اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أنه فتح المعبر غداً الخميس، جاء لتسهيل عودة العالقين الى قطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم كذلك فتخ المعابر التجاري لإدخال البضائع.وفي السياق ذاته، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، أنه سيتم عودة العمل الطبيعي بمعبر رفح البري في الاتجاهين، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 29 أغسطس 2021.يشار إلى أن السلطات المصرية، أبلغت الجانب الفلسطيني، يوم الاحد الماضي، بأنه سيتم اغلاق معبر رفح البري، واستمر اغلاقه حتى اليوم الأربعاء، قبل أن يتم الإعلان عن فتحه غداً الخميس.