القانوع: تنصل الاحتلال من دفع استحقاقات معركة (سيف القدس) سيدفع شعبنا لتصعيد تحركاته

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تنصل الاحتلال الإسرائيلي من دفع استحقاقات معركة (سيف القدس)، سيدفع الشعب الفلسطيني لتصعيد تحركاته حتى نيل حقوقه العادلة والمشروعة.وقال القانوع في تصريحات من مخيم العودة شرق خانيونس: "حركة الجماهير والفعاليات الشعبية ستتصاعد بمختلف الأدوات والوسائل للضغط على الاحتلال الصهيوني حتى تحقيق مطالب شعبنا".وأضاف: "على العدو الإسرائيلي أن يفهم رسالة الجماهير الثائرة وليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ لمطالب شعبنا وكسر الحصار عن قطاع غزة".