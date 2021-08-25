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مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجوكر الإرهابية"، إلى جلسة 28 سبتمبر لسماع أقوال شاهد الإثبات.

واتهمت المحكمة المتهمين بتدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووفقا للاتهام، فقد "حرض المتهمون في مقطع مصور على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين محافظة السويس، لذات الأغراض، كما تداول المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان ذلك التجمهر".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع فيديو تتضمن تحريضا على المشاركة في تجمهر مناهض للنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام والتحريض لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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