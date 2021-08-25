دولي

طالبان: على القوات التركية الانسحاب من كابل بحلول نهاية أغسطس

طالبان: على القوات التركية الانسحاب من كابل بحلول نهاية أغسطس
رام الله - دنيا الوطن: 
قال مسؤولان تركيان، اليوم الأربعاء: "إن حركة (طالبان) الأفغانية تصر على انسحاب القوات التركية من كابل بحلول نهاية مهلة 31 أغسطس المحددة لمغادرة القوات الأجنبية".

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤولين أن "طالبان" طلبت أيضا من تركيا دعما فنيا لتشغيل مطار العاصمة كابل، بعد رحيل القوات الأجنبية.

وأضاف أحد المسؤولين التركيين، اللذين لم تكشف الوكالة هويتهما، أن طلبات الحركة الأفغانية "تترك أنقرة أمام قرار صعب بشأن قبول وظيفة محفوفة بالمخاطر".

ولفت إلى أن "ضمان سلامة العمال بدون القوات المسلحة التركية هو عمل محفوف بالمخاطر"، مشيرا إلى أن المحادثات مع "طالبان" بشأن هذه المسألة جارية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا ستوافق على تقديم مساعدة فنية إذا لم تكن قواتها موجودة لتوفير الأمن.

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