مسلحون يقتلون 36 قرويا وسط نيجيريا

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون إن مسلحين قتلوا بالرصاص 36 شخصا على الأقل ودمروا منازل في هجوم وقع الليلة الماضية على قرية قرب مدينة جوس بوسط نيجيريا، في منطقة تشهد اشتباكات عرقية متكررة.وقال متحدث عسكري إن المسلحين تنقلوا من منزل إلى آخر وأخذوا يقتلون السكان في قرية يلوا زانجام في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وأضاف أن الجنود وجدوا صعوبة في الوصول إلى المنطقة بعد تدمير جسر يؤدي إليها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وجوس هي عاصمة ولاية بلاتو التي تعد جزءا مما يسمى بالحزام الأوسط في نيجيريا والذي يشهد اشتباكات متكررة بين عرقية الهوسا-فولاني التي تسيطر على شمال نيجيريا وعدد من الجماعات العرقية المحلية الأصغر.ووصف سايمون لالونج حاكم ولاية بلاتو الهجوم بأنه "عمل همجي" وقال إن قوات الأمن اعتقلت عشرة مشتبه بهم وتطارد آخرين.وتابع أنه فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة في المنطقة المحيطة للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا وتخريب الممتلكات.