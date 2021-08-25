الهندي: لا يمكن للاحتلال أن ينعم بالهدوء وهو يمنع عن غزة الدواء والغذاء

رام الله - دنيا الوطنوجه الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، قال فيها: "نقول للاحتلال لا مستقبل لكم في أرض فلسطين، وسترحلون قريبا عن أرضنا".وأضاف الهندي خلال كلمة الفصائل الفلسطينية، على مخيم العودة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة: "كل قوة الاحتلال وحلفائه لا يمكن أن يردعوا طفلًا من أطفال فلسطين".وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن ينعم بالهدوء وهو يمنع عن غزة الدواء والغذاء، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني اليوم، موحد خلف المقاومة التي هي بدورها موحدة خلف شعبها.وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية، قال الهندي: "نحن لا نلقي بالًا لتهديدات العدو وتفاهاته فنحن شعب لا يهاب العدو"، مضيفا: "هناك توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية الرافضة للحصار والتطبيع والتهويد".وأكد الهندي، أن على العدو أن يوقف كل أشكال المماطلة والتسويف وأن يلبي حقوق شعبنا الفلسطيني.