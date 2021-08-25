الاحتلال يجرف أراضي زراعية في قصرة جنوب نابلس



وأكد عضو بلدية قصرة عماد جميل، أن الاحتلال جرف أراضي زراعية قرب مستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي المواطنين شمال البلدة، ووضع سياجا شائكا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال إن الاحتلال يمنع أصحاب الأراضي من حراثتها والوصول إليها منذ فترة طويلة، محذرا من خطورة ذلك، خاصة مع اقتراب موسم الزيتون.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي قصرة، تشهد أعمال توسعة.



وأضاف أنه قبل أسابيع كانت الأراضي المحيطة في المستوطنة تشهد أعمال تجريف، وجرى مؤخرا نقل السياج خارج المستوطنة في الجهتين الغربية والغربية الشمالية في منطقة القنا، وسكب باطون جاهز على التوسعة الجديدة على مساحة 20 دونما.



رام الله - دنيا الوطنجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس.