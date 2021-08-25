حماس: الجماهير المحتشدة شرق خانيونس تؤكد جاهزيتها لمواصلة الضغط على الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة (حماس): "إن الجماهير الفلسطينية التي تحتشد اليوم من جديد شرق خانيونس، تؤكد على جاهزيتها لمواصلة الطريق والضغط على الاحتلال حتى نيل مطالبها، ورسالتها للعدو أن سيف القدس لن يغمد".وأكد القانوع في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مسيرة نضاله وبفعالياته الشعبية بمختلف الأدوات حتى تحقيق مطالبه، وأنه ليس أمام الاحتلال إلا كسر الحصار عن قطاع غزة.وفي السياق، أشار الناطق باسم حماس، أن الجماهير الفلسطينية شرق خانيونس، تلتحم اليوم مع الشباب الثائر والمنتفضين في بلدة بيتا والخليل ونابلس وجنين دفاعا عن القدس وإفشال مخططات الاحتلال.