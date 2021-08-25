شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: المواطنون يتوافدون على مراكز التطعيم في كافة مناطق القطاع

"الصحة" بغزة: المواطنون يتوافدون على مراكز التطعيم في كافة مناطق القطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة اليوم الأربعاء، بأن المواطنين يتوافدون على مراكز التطعيم في كافة مناطق قطاع غزة، وذلك تزامناً مع انطلاق حملة التطعيم التي تستهدف جميع الفئات.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الحملة تستهدف، جميع الفئات، خاصة كبار السن، وذلك للمحافظة عليهم وتجنيبهم مضاعفات ومخاطر الإصابة بفيروس (كورونا).

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و869 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 3132 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 145حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 124271 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 6912 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين  116231حالة. 

وبينت أن إجمالي الوفيات 1128حالة وفاة،  فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 175حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 116حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 144537 شخصاً. 

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