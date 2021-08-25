محكمة صلح حلحول تصدر حكماَ بالحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة إفساد الرابطة الزوجية





وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور وعليه تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحق المتهم وهي الحبس مدة 3 سنوات .



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ منذر زغير، وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة صلح حلحول عضوية القاضي انس الأطرش حكماً بإدانة المتهم (م،ع)عن التهمة الأولى وهي إفساد الرابطة الزوجية سنداً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وعن التهمة الثانية وهي التهديد عبر الهاتف سنداً لأحكام لمادة 91/أ من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996.