شؤون فلسطينية

شاهد: "النقل والمواصلات" بغزة تعلن إدخال مركبات مستوردة

شاهد: "النقل والمواصلات" بغزة تعلن إدخال مركبات مستوردة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، عن إدخال مركبات بنوعيها التجاري والخصوصي عبر معبر بيت حانون البري شمال قطاع غزة اليوم وذلك بعد منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالهم منذ العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأكد خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام، أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بإدخال 108 مركبات خصوصية، و3 حافلات عمومية و14 شاحنة.

من جانبه أوضح فضل حمودة، نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية، أن طواقم الوزارة الفنية قامت بفحص هذه المركبات من حيث رفع بصمة الشاصي والتأكد من بيانات المركبة.

وتابع حمودة بالقول: إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول العديد من المركبات مثل مركبات ذات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة والشاحنات الرافعة الأمامية والمتحركة وشاحنات القلاب على الرغم من الحاجة الماسة لهذه المركبات والمعدات في قطاع غزة وخاصة بعد تعرض العديد من المنازل للدمار من قبل الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان الأخير على قطاع غزة، وأعتبر هذه المركبات الممنوع إدخالها هي مصدر الرزق الوحيد للعديد من الأسر الفلسطينية.

ونوه حمودة أنه من المقرر إدخال 91 مركبة خصوصية يوم غد الخميس من معبر بيت حانون.

الجدير بالذكر أن اغلاق معبر بيت حانون ومنع إدخال المركبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أضر وبشكل كبير في قطاع تجار استيراد المركبات وأثر بالسلب على الحركة التجارية والاقتصادية في قطاع غزة.



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