قيادي بـ (حماس): رسالتنا اليوم ستكون قوية في مهرجان شرق خانيونس

ودعت فصائل المقاومة بغزة، للمشاركة عصر اليوم في الفعاليات الشعبية شرقي خانيونس رفضًا للحصار والتهويد ونصرة للقدس.



وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مصر فرضت عقوبات على حركة حماس بإغلاق معبر رفح بعد مطالب إسرائيلية لها بذلك عقب إصابة أحد جنود الاحتلال شرق غزة.





وأشارت إلى أنه من المتوقع إعادة فتح معبر رفح يوم غدٍ الخميس، في حال انتهت مسيرات اليوم دون أحداث خطيرة.





ونقلت إذاعة الجيش، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم: إن مصر نقلت رسالة طمأنة إلى "إسرائيل" مفادها أن مظاهرة اليوم على حدود قطاع غزة من المتوقع أن تمر بهدوء نسبي، وأن حمـاس ستوقف أي أنشطة قد تفجر الأوضاع.



