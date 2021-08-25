قيادي بـ (حماس): رسالتنا اليوم ستكون قوية في مهرجان شرق خانيونس
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د.سهيل الهندي، اليوم الأربعاء، إننا "سنبقى على طريق الجهاد والمقاومة حتى التحرير".
جاءت كلمة الهندي خلال مراسم تشييع الشاب أسامة دعيج، الذي استشهد متأثراً بجراحٍ أصيب بها برصاص الاحتلال، السبت الماضي، على الحدود الشرقية للقطاع.
وقال الهندي: إن "الشهيد أسامة أصيب أكثر من سبع مرات في مسيرات العودة ولم يهدأ له بال حتى نال الشهادة في سبيل الله".، مضيفاً: "نودع اليوم أسامة ونحن متمسكون بالثوابت وسنبقى على العهد رسالة أسامة أنه يجب أن يرفع الحصار عن غزة".
وتابع: "رسالتنا اليوم ستكون قوية للعدو في مهرجان شرق خانيونس".
ودعت فصائل المقاومة بغزة، للمشاركة عصر اليوم في الفعاليات الشعبية شرقي خانيونس رفضًا للحصار والتهويد ونصرة للقدس.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مصر فرضت عقوبات على حركة حماس بإغلاق معبر رفح بعد مطالب إسرائيلية لها بذلك عقب إصابة أحد جنود الاحتلال شرق غزة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع إعادة فتح معبر رفح يوم غدٍ الخميس، في حال انتهت مسيرات اليوم دون أحداث خطيرة.
ونقلت إذاعة الجيش، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم: إن مصر نقلت رسالة طمأنة إلى "إسرائيل" مفادها أن مظاهرة اليوم على حدود قطاع غزة من المتوقع أن تمر بهدوء نسبي، وأن حمـاس ستوقف أي أنشطة قد تفجر الأوضاع.
وأضاف المسؤولون "لكن هذه بالضبط نفس الرسالة التي نقلها المصريون يوم السبت الماضي ورغم ذلك وقعت أحداث، وبعد الإحراج الذي تعرضوا له من "إسرائيل"، أغلقوا معبر رفح - بعد أحداث السبت عبّرت "إسرائيل" عن غضبها إلى مصر بأنها تتوقع منها التحرك وفرض عقوبات على حمـاس ما دفعها لإغلاق المعبر - تشير التقدير في المؤسسة الأمنية بأنه إذا سارت أحداث اليوم بهدوء - سيفتح المصريون معبر رفح غدًا".
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