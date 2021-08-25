أبو مويس يتفقد مكتب التعليم العالي في نابلس ويتأكد من تلقي الموظفين للطعومات

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، جولة تفقدية لمكتب التعليم العالي في مدينة نابلس، للوقوف على سير العمل فيه؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وناقش الوزير مع طاقم العمل في المكتب، السبل التطويرية الممكنة، لضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيل على المواطنين.وتأكد أبو مويس من أن كافة موظفي المكتب قد تلقوا الطعومات ضد فيروس (كورونا)، لا سيما وأن الخدمات المقدمة بحاجة لاتصال مباشر مع المواطنين، مشدداً على ضرورة التزام المراجعين بارتداء الكمامة، وإبراز شهادة التطعيم ضد (كورونا) قبل الدخول لمقر الوزارة ومكاتب التعليم العالي، وذلك للحد من انتشار الوباء وحفاظاً على سلامة الجميع.ويأتي ذلك ضمن متابعات الوزير للتأكد من تلقي الموظفين للطعومات في مكاتب التعليم العالي والمؤسسات التعليمية، تنفيذاً لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء الرامية للحفاظ على السلامة العامة، وذلك من خلال إلزامية جميع العاملين في القطاع الحكومي بتلقي الطعومات ضد الفيروس، للقضاء عليه.