غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط "51" فرش حشيش

رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة كميةً من الحشيش قُدّرت بــ"51" فرش خلال مهمة بالاشتراك مع مكافحة المخدرات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة .وقال المقدم طلعت المبحوح مدير دائرة مكافحة المخدرات محافظة الشمال:" إنه وبإسنادٍ من قوة الفرع وبالتعاون مع مكافحة مخدرات رفح, ضبط أفراد شرطة مكافحة المخدرات "51" فرش حشيش خلال مهمة تفتيش منزل المدعو "م.ص" بمحافظة رفح.ولفت المقدم المبحوح إلى أنه تم إحالة المدعو "ص" وكافة المضبوطات التي ضبطت بحوزته إلى النيابة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .يُشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات بكل حزم وقوة, حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة .