ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية

رام الله - دنيا الوطن - سامي جاد اللهناقش وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت مع المشرفين التربويين في المدارس الحكومية بقطاع غزة سير العملية التعليمية وخطط تطويرها مع بدء العام الدراسي الجديد.جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد بقاعة مدرسة راهبات الوردية بغزة بمشاركة مدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار، ومدير دائرة المرحلة الأساسية أ. حاتم شحادة، ورئيس قسم الوسائط م. شادي أبو الروس، وحضور مدراء الدوائر الفنية ورؤساء أقسام الإشراف والمنسقين في المديريات.ورحب ثابت بالحضور، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن متابعة وتطوير العمل التدريسي في العام الجديد خاصة وأن للمشرفين دور بارز ضمن المنظومة التربوية.وأكد أن التوجه لدينا في الوزارة، والرأي العام ومصلحة الطلبة بضرورة الاستمرار في التعليم الوجاهي، ولن يجري تعليق الدراسة إلا إذا حصلت ظروف صحية قاسية، لافتاً إلى أن التعليم عن بُعد مُساند ومكمل للتعليم الوجاهي.وأوضح ثابت أننا في ظل التدريس الوجاهي سنعتمد على بطاقات التعلم الذاتي التي تم إعدادها وفق مواصفات فنية، حيث تضم المعارف والمهارات الأساسية من المنهاج، والمتطلبات السابقة، والقيم والسلوك.وشدد على أهمية وضع أهداف تربوية معرفية ووجدانية وسلوكية وتنفيذ أنشطة تدريسية متطورة تُنمي التفكير للطلبة وإتباع التقويم النوعي للتأكد من تحقق الأهداف، مؤكداً أنه لن يكون هناك امتحان عن بُعد، فالامتحانات يجب أن تكون وجاهية.وأضاف ثابت أن هدفنا هو الوصول للمخرج والمنتج النهائي بأن يُتقن الطالب المهارات الأساسية والمهمة من المنهاج واكتساب القيم والسلوكيات الحميدة.ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية دور المشرف ليس في الزيارات المدرسية فقط، بل من خلال دوره البارز والمعروف في صلب العمل التدريسي وإعداد المواد التعليمية ومتابعة وتوجيه المعلمين، وبذل الجهد لحل أي إشكالية يمكن أن يجدها في المدارس.وتطرق وكيل الوزارة للأساليب التي تُوفرها الوزارة لدعم التعليم الوجاهي ومنها البطاقات والصفوف الافتراضية وإذاعة التعليم وقناة روافد التعليمية.وخلال اللقاء جرى عرض خطط الإشراف التربوي والتعليم الإلكتروني في المرحلة المقبلة، كما فُتح باب النقاش والحوار حول العديد من القضايا التي تُطور العمل الإشرافي في الميدان التعليمي.يشار إلى أن وكيل الوزارة كان قد عقد لقاء قبل عدة أيام مع جميع مدراء المدارس الحكومية، حيث تهدف هذه اللقاءات لتطبيق الخطط التعليمية بالشكل الأمثل وتنظيم العام الدراسي وتقديم التعليم النوعي لطلبتنا.