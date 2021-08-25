شؤون فلسطينية

ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية

ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية
رام الله - دنيا الوطن - سامي جاد الله
 ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت مع المشرفين التربويين في المدارس الحكومية بقطاع غزة سير العملية التعليمية وخطط تطويرها مع بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد بقاعة مدرسة راهبات الوردية بغزة بمشاركة مدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار، ومدير دائرة المرحلة الأساسية أ. حاتم شحادة، ورئيس قسم الوسائط م. شادي أبو الروس، وحضور مدراء الدوائر الفنية ورؤساء أقسام الإشراف والمنسقين في المديريات.

ورحب ثابت بالحضور، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن متابعة وتطوير العمل التدريسي في العام الجديد خاصة وأن للمشرفين دور بارز ضمن المنظومة التربوية.

وأكد أن التوجه لدينا في الوزارة، والرأي العام ومصلحة الطلبة بضرورة الاستمرار في التعليم الوجاهي، ولن يجري تعليق الدراسة إلا إذا حصلت ظروف صحية قاسية، لافتاً إلى أن التعليم عن بُعد مُساند ومكمل للتعليم الوجاهي.

وأوضح ثابت أننا في ظل التدريس الوجاهي سنعتمد على بطاقات التعلم الذاتي التي تم إعدادها وفق مواصفات فنية، حيث تضم المعارف والمهارات الأساسية من المنهاج، والمتطلبات السابقة، والقيم والسلوك.

وشدد على أهمية وضع أهداف تربوية معرفية ووجدانية وسلوكية وتنفيذ أنشطة تدريسية متطورة تُنمي التفكير للطلبة وإتباع التقويم النوعي للتأكد من تحقق الأهداف، مؤكداً أنه لن يكون هناك امتحان عن بُعد، فالامتحانات يجب أن تكون وجاهية.

وأضاف ثابت أن هدفنا هو الوصول للمخرج والمنتج النهائي بأن يُتقن الطالب المهارات الأساسية والمهمة من المنهاج واكتساب القيم والسلوكيات الحميدة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية دور المشرف ليس في الزيارات المدرسية فقط، بل من خلال دوره البارز والمعروف في صلب العمل التدريسي وإعداد المواد التعليمية ومتابعة وتوجيه المعلمين، وبذل الجهد لحل أي إشكالية يمكن أن يجدها في المدارس.

وتطرق وكيل الوزارة للأساليب التي تُوفرها الوزارة لدعم التعليم الوجاهي ومنها البطاقات والصفوف الافتراضية وإذاعة التعليم وقناة روافد التعليمية.

وخلال اللقاء جرى عرض خطط الإشراف التربوي والتعليم الإلكتروني في المرحلة المقبلة، كما فُتح باب النقاش والحوار حول العديد من القضايا التي تُطور العمل الإشرافي في الميدان التعليمي.

يشار إلى أن وكيل الوزارة كان قد عقد لقاء قبل عدة أيام مع جميع مدراء المدارس الحكومية، حيث تهدف هذه اللقاءات لتطبيق الخطط التعليمية بالشكل الأمثل وتنظيم العام الدراسي وتقديم التعليم النوعي لطلبتنا.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد بغزة: إلزام جميع العاملين في المنشآت التجارية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

الاقتصاد بغزة: إلزام جميع العاملين في المنشآت التجارية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط &#34;51&#34; فرش حشيش

غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط "51" فرش حشيش

محافظ نابلس يصدر تنويهًا للمواطنين بشأن الخدمات الحكومية

محافظ نابلس يصدر تنويهًا للمواطنين بشأن الخدمات الحكومية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي &#34;عوفر&#34; و &#34;ريمون&#34;

هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي "عوفر" و "ريمون"

&#34;الخارجية&#34;: بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

"الخارجية": بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

بلدية غزة تصدر عدداً خاصاً من صحيفة &#34;هنا غزة&#34;

بلدية غزة تصدر عدداً خاصاً من صحيفة "هنا غزة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط &#34;51&#34; فرش حشيش

غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط "51" فرش حشيش

ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية

ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي &#34;عوفر&#34; و &#34;ريمون&#34;

هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي "عوفر" و "ريمون"

&#34;الخارجية&#34;: بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

"الخارجية": بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

بلدية غزة تصدر عدداً خاصاً من صحيفة &#34;هنا غزة&#34;

بلدية غزة تصدر عدداً خاصاً من صحيفة "هنا غزة"

كتائب القسام تزف الشهيد أسامة دعيج

كتائب القسام تزف الشهيد أسامة دعيج

منوعات

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

شاهد: محمد هنيدي يمازح &#34;ذا روك&#34; :مش ظابطة يا أبو نسب

شاهد: محمد هنيدي يمازح "ذا روك" :مش ظابطة يا أبو نسب

شاهد: وفاء موصلي تكشف سر شخصية &#34;فريال&#34; في باب الحارة

شاهد: وفاء موصلي تكشف سر شخصية "فريال" في باب الحارة

مشادة كلامية بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

مشادة كلامية بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

ما حقيقة مصادرة أموال حمو بيكا وحسن شاكوش؟

ما حقيقة مصادرة أموال حمو بيكا وحسن شاكوش؟

بعد نشرها صورة خادشة.. ما حقيقة إحالة سمية الخشاب للتحقيق؟

بعد نشرها صورة خادشة.. ما حقيقة إحالة سمية الخشاب للتحقيق؟

شاهد: منى زكي تكشف سبب رفض والديها زواجها من أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تكشف سبب رفض والديها زواجها من أحمد حلمي

بعد حملها.. رنا سماحة تثير الجدل بإلغاء متابعتها لزوجها وحذف صوره

بعد حملها.. رنا سماحة تثير الجدل بإلغاء متابعتها لزوجها وحذف صوره

بعد معاناتها من (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لبشرى؟

بعد معاناتها من (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لبشرى؟

شاهد: ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بإطلالتها الرشيقة بعد الإنجاب

شاهد: ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بإطلالتها الرشيقة بعد الإنجاب

عربي

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر