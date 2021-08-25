هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي "عوفر" و "ريمون"

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قيادة حركة فتح في معتقلي "عوفر" و "ريمون" تتجه نحو إعادة بناء هيكلية الوضع التنظيمي، وذلك من خلال عملية انتخابية ستنظم غداً الخميس، بمشاركة كافة أبناء الحركة.وأوضحت الهيئة أن إعادة البناء والهيكلية أُطلق عليها " مؤتمر الوحدة وسيادة النهج التنظيمي"، ليكون ذلك بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو واقع تنظيمي مختلف يهدف إلى استهداف كافة تفاصيل الحياة اليومية والاعتقالية في "عوفر" و "ريمون"، ومن خلالها سيتم توحيد الحركة في كافة السجون بهيئة رسمية مسماه.وأشارت الهيئة إلى أن العملية الانتخابية ستكون مرنة وستستمر لمدة أسبوع على الأقل، للخروج بأفضل النتائج والمعطيات، التي ستنعكس على واقع الأسرى داخل المعتقلات.ولا بد من الإشارة أن هذه العملية الانتخابية تُعقد لأول داخل معتقل "عوفر" منذ إنشائه، وهي بمثابة توأمة بين أسرى حركة فتح القابعين داخل معتقلي "عوفر" و "ريمون".