شؤون فلسطينية

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس
رام الله - دنيا الوطن
تعلن مؤسسة ياسر عرفات عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس في كافة التخصصات باستثناء الطب، في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة والإسكندرية. وتغطي المنحة كافة الرسوم الدراسية فقط، ويتحمل الطالب المصاريف الأخرى.

وقالت المؤسسة إن على الراغبين بالحصول على المنحة تقديم الوثائق التالية حتى يوم الثلاثاء القادم 31/8/2021: 

1. صورة عن الهوية الشخصية.

2. صورة عن كشف امتحان الثانوية العامة.

3. بيانات الاتصال: رقم الهاتف، رقم المحمول، البريد الالكتروني.

4. التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته.

5. صورة عن جواز السفر الفلسطيني وشهادة الميلاد.

6. صورة شخصية

وذلك على العنوان التالي:

مقر مؤسسة ياسر عرفات، شارع يحيى عياش- رام الله- الماصيون.

هاتف رقم: 022957373/022957357

فاكس رقم: 022957372

البريد الالكتروني[email protected]

ملاحظة: يشترط أن يكون معدل الطالب 85% فما فوق، كما ويمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة والحصول على مزيد من المعلومات حول الأكاديمية عبر زيارة الموقع الالكتروني للأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري www.aast.edu
 

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