شؤون فلسطينية

بلدية غزة تصدر عدداً خاصاً من صحيفة "هنا غزة"

بلدية غزة تصدر عدداً خاصاً من صحيفة "هنا غزة"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة، عددًا جديدًا من صحيفة "هنا غزة" يحمل الرقم (40)، تضمن تقارير ومواد إعلامية متنوعة بمناسبة مرور عامين على المجلس البلدي.

واحتوى العدد الجديد على تقارير متنوعة عن أبرز ملامح إنجازات البلدية في العامين الماضيين، والسياسات الجديدة التي اتبعها المجلس البلدي، والقطاعات المختلفة.

ونشرت البلدية الصحيفة على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالبلدية، وكذلك على موقع البلدية على الإنترنت، إضافة إلى توزيع نسخ ورقية على فئات وشرائح مجتمعية مختلفة، وسكان مدينة غزة المشتركين بصحيفة فلسطين الصادر اليوم.

واحتوت الصفحة الأولى على عناوين متعددة، أهمها التحديات والإنجازات للمجلس البلدي خلال توليها وسياسات البلدية الجديدة، والنقلة النوعية في كيفية إدارة عمل الأزمات والطوارئ خلال جائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي واستمرارها في تقديم الخدمات أثناء العدوان على المدينة.

وتضمن العدد أيضا، حواراً مع رئيس البلدية د. يحيى السراج وكلمة موجزة لأعضاء المجلس البلدي عن إنجازات البلدية خلال عامين وكلمة للمؤثرين وشخصيات اعتبارية من داخل المدينة.

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