شؤون فلسطينية

الصحة تسجِّل ارتفاعًا حادًا في وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

الصحة تسجِّل ارتفاعًا حادًا في وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 179، قلقيلية 70، نابلس 257، سلفيت 51، جنين 62، طوباس 15، رام الله والبيرة 57، أريحا والأغوار 6، بيت لحم 14، الخليل 30، مدينة القدس 59، ضواحي القدس 7، قطاع غزة 869".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 17، قلقيلية 6، نابلس 38، سلفيت 6، جنين 53، طوباس 10، رام الله والبيرة 10، بيت لحم 4، الخليل 14، ضواحي القدس 4، قطاع غزة 145، مدينة القدس 27".

وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها حالة في قطاع غزة، وحالتان في طوباس، وحالتان في نابلس وحالة في جنين وحالة في رام الله والبيرة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 97 مريضاً، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 748,541 بينهم 443,918 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد بغزة: إلزام جميع العاملين في المنشآت التجارية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

الاقتصاد بغزة: إلزام جميع العاملين في المنشآت التجارية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط &#34;51&#34; فرش حشيش

غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط "51" فرش حشيش

محافظ نابلس يصدر تنويهًا للمواطنين بشأن الخدمات الحكومية

محافظ نابلس يصدر تنويهًا للمواطنين بشأن الخدمات الحكومية

ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية

ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي &#34;عوفر&#34; و &#34;ريمون&#34;

هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي "عوفر" و "ريمون"

&#34;الخارجية&#34;: بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

"الخارجية": بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط &#34;51&#34; فرش حشيش

غزة: مُكافحة المُخدرات بالشمال تضبط "51" فرش حشيش

ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية

ثابت يناقش مع المشرفين التربويين خطط وتوجهات تطوير العملية التعليمية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي &#34;عوفر&#34; و &#34;ريمون&#34;

هيئة الأسرى: بناء هيكلية تنظيمية في معتقلي "عوفر" و "ريمون"

&#34;الخارجية&#34;: بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

"الخارجية": بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

بلدية غزة تصدر عدداً خاصاً من صحيفة &#34;هنا غزة&#34;

بلدية غزة تصدر عدداً خاصاً من صحيفة "هنا غزة"

كتائب القسام تزف الشهيد أسامة دعيج

كتائب القسام تزف الشهيد أسامة دعيج

منوعات

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

شاهد: محمد هنيدي يمازح &#34;ذا روك&#34; :مش ظابطة يا أبو نسب

شاهد: محمد هنيدي يمازح "ذا روك" :مش ظابطة يا أبو نسب

شاهد: وفاء موصلي تكشف سر شخصية &#34;فريال&#34; في باب الحارة

شاهد: وفاء موصلي تكشف سر شخصية "فريال" في باب الحارة

مشادة كلامية بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

مشادة كلامية بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

ما حقيقة مصادرة أموال حمو بيكا وحسن شاكوش؟

ما حقيقة مصادرة أموال حمو بيكا وحسن شاكوش؟

بعد نشرها صورة خادشة.. ما حقيقة إحالة سمية الخشاب للتحقيق؟

بعد نشرها صورة خادشة.. ما حقيقة إحالة سمية الخشاب للتحقيق؟

شاهد: منى زكي تكشف سبب رفض والديها زواجها من أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تكشف سبب رفض والديها زواجها من أحمد حلمي

بعد حملها.. رنا سماحة تثير الجدل بإلغاء متابعتها لزوجها وحذف صوره

بعد حملها.. رنا سماحة تثير الجدل بإلغاء متابعتها لزوجها وحذف صوره

بعد معاناتها من (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لبشرى؟

بعد معاناتها من (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لبشرى؟

شاهد: ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بإطلالتها الرشيقة بعد الإنجاب

شاهد: ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بإطلالتها الرشيقة بعد الإنجاب

عربي

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر