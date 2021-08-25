كتائب القسام تزف الشهيد أسامة دعيج

رام الله - دنيا الوطنزفَّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، الشهيد أسامة ادعيج، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة السبت الماضي.وقالت الكتائب في بيانها الصادر اليوم كما وصل "دنيا الوطن":{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسامالقسام يزف المجاهد أسامة دعيج الذي ارتقى في عدوان الاحتلال على المسيرات الشعبية بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين: القسامي المجاهد/ أسامة خالد محمد دعيج ( 32 عاماً) من مسجد "الأمين محمد" بمعسكر جباليا شمال القطاع والذي ارتقى اليوم الاربعاء 17 محرم 1443هـ الموافق 25/08/2021م متأثراً بجراح أصيب بها في عدوان الاحتلال على المسيرات الشعبية في ذكرى إحراق الأقصى، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً..ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،كتائب الشهيد عز الدين القسام - فلسطينالأربعاء 17 محرم 1443 هـ الموافق 25/08/2021م.