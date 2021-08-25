مجدلاني يؤكد على الأصالة الوطنية والنضال المستمر ضد الاحتلال ووفاء محافظة جنين لدماء الشهداء











رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني على الأصالة الوطنية والنضال المستمر ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه التي يقوم بها ابناء شعبنا في محافظة جنين والتي تؤكد التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن قضية شعبنا وحقوقه المشروعة .وتابع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه خلال زيارة مقبرة شهداء الجيش العراقي اليوم ووضع اكليل من الزهور، أن تكريم شهداء الجيش العربي العراقي الذين ضحوا من أجل جنين والحفاظ عليها من محاولات الضم الاسرائيلية هو فاء للشهداء.