تيسير خالد: خيراً تفعل القوى الديمقراطية الخمس كقوة وحدوية ضامنة





وقال في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم موعدنا هو الساعة السادسة مساء على دوار المنارة او دوار الأسود في رام الله تلبية لدعوة القوى الديمقراطية الخمس.





وتابع: أما الهدف فهو رسالة واضحة للجميع بأن الرأي العام الفلسطيني يريد حكما رشيدا بالقانون والعدالة بالقانون ويريد تجديد شرعية جميع الهيئات في كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالانتخابات العامة الحرة والنزيهة واحترام حق المواطن في الممارسة الديمقراطية ويريد حماية الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وطي صفحة الاعتقالات السياسية مرة واحدة والى الأبد.



وختم تيسير خالد مدونته قائلا: خيرا تفعل القوى الديمقراطية الخمس كقوة وحدوية ضامنة بالدعوة الى هذه الفعالية ، حتى يتفرغ الجميع بعيدا عن الأوهام للمهمة الأساس وهي الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان والتصدي بكل الطاقات للغزاة والمعتدين.



رام الله - دنيا الوطنوجه تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التحية للقوى الديمقراطية الخمس، الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) على المبادرة والدعوة الى تجمع جماهيري حاشد على دوار المناورة.