إجراء الخزعة له غداً.. الأسير ناصر أبو حميد يخسر من وزنه 5 كغم

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر غداً أن يتم إجراء خزعة للأسير ناصر أبو حميد، وذلك لتحديد طبيعة الكتلة الموجودة في المنطقة اليسرى من الرئة، ومن المتوقع أيضا أن يتم إجراء عملية منظار له بعد الخزعة.وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن الأسير أبو حميد كان قد نُقل يوم الإثنين الماضي إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بعد تدهور حاد على حالته بشكل كبير، حيث كان يعاني من سعال شديد أثناء تواجده بساحة الفورة ونتيجة لشدة السعال تقيأ، وقد تم نقله في البداية لعيادة سجن "عسقلان" وبعدها لمشفى "برزلاي".ولفتت الهيئة أن الأسير أبو حميد خسر من وزنه ما يقارب 5 كغم، وذلك نتيجة لنوبات السعال الشديدة الذي يُصاب فيها والتي بدأت منذ قرابة الثلاثة أسابيع ولا يزال يعاني منها حتى اللحظة، حيث تُسبب له أوجاع حادة في الرأس تجعله لا يرغب بتناول الطعام، كما تُسبب له هزال وضعف عام بالجسم، علماً بأن أطباء الاحتلال قام بتزويده بالمضادات الحيوية لكن دون استجابة.يذكر بأن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.