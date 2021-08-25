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شؤون فلسطينية

إذاعة جيش الاحتلال: سيفتح معبر رفح في حال انتهت مسيرات اليوم دون أحداث خطيرة

إذاعة جيش الاحتلال: سيفتح معبر رفح في حال انتهت مسيرات اليوم دون أحداث خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مصر فرضت عقوبات على حركة حماس بإغلاق معبر رفح بعد مطالب إسرائيلية لها بذلك عقب إصابة أحد جنود الاحتلال شرق غزة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع إعادة فتح معبر رفح يوم غدٍ الخميس، في حال انتهت مسيرات اليوم دون أحداث خطيرة.

ونقلت إذاعة الجيش، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم: إن مصر نقلت رسالة طمأنة إلى "إسرائيل" مفادها أن مظاهرة اليوم على حدود قطاع غزة من المتوقع أن تمر بهدوء نسبي، وأن حمـاس ستوقف أي أنشطة قد تفجر الأوضاع.

وأضاف المسؤولون "لكن هذه بالضبط نفس الرسالة التي نقلها المصريون يوم السبت الماضي ورغم ذلك وقعت أحداث، وبعد الإحراج الذي تعرضوا له من "إسرائيل"، أغلقوا معبر رفح - بعد أحداث السبت عبّرت "إسرائيل" عن غضبها إلى مصر بأنها تتوقع منها التحرك وفرض عقوبات على حمـاس ما دفعها لإغلاق المعبر - تشير التقدير في المؤسسة الأمنية بأنه إذا سارت أحداث اليوم بهدوء - سيفتح المصريون معبر رفح غدًا".

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