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أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات بين البلدين، في خطوة وصفتها الرباط بأنها "غير مبررة".

وأعلن وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ "أعمال عدائية".

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الجزائر جماعات إرهابية بالوقوف خلف حرائق الغابات الضخمة التي شهدتها البلاد، وقالت إن "إحدى هذه الجماعات الإرهابية مدعومة من المغرب".

وأشار لعمامرة إلى "الدعم المغربي لواحدة من الجماعات" التي تسعى للاستقلال في منطقة القبائل، كما قال إن "الرباط تجسست على مسؤولين جزائريين، وفشلت في الوفاء بالالتزامات الثنائية بما في ذلك ما يتعلق بالصحراء الغربية".

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