شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.50% خلال الشهر المنصرم

"الإحصاء": ارتفاع أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.50% خلال الشهر المنصرم
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه والمجاري سجلت ارتفاعا خلال شهر تموز المنصرم، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأوضح الإحصاء، في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشر نتائجه، اليوم الأربعاء، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال الشهر المنصرم، مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 113.59، مقارنة بـ 113.03 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته %0.82، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 28.0%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال الشهر المرصود مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً نسبته 48.0% خلال شهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 113.11، مقارنة بـ 112.57 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 77.%0، وأسعار مجموعة استئجار معدات ارتفاعاً نسبته0.21 %، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً نسبته .200%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 114.56، مقارنة بـ114.33 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته %0.29، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.27% مقارنة بالشهر السابق، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2021 مقارنة بالشهر السابق.

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 0.15%، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.92، مقارنة بـ 109.09 خلال شهر حزيران (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، في حين سجلت أسعار مجموعتي: تكاليف تشغيل معدات وصيانة، وتكاليف وأجور العمال استقرارا.

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياهارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال الشهر المرصود، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 122.87، مقارنة بـ122.84 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.45%، إذ ارتفع إلى 125.43، مقارنة بـ 124.86 خلال شهر حزيران (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100)، بينما سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.96%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 117.24، مقارنة بالشهر الذي سبقه بحوالي 118.37.

 كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري ارتفاعاً نسبته 0.13%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.25 مقارنة بـ 110.11 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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