شؤون فلسطينية

وفاتان و869 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

وفاتان و869 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 3132 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 145حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 124271 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 6912 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين  116231حالة. 

وبينت أن إجمالي الوفيات 1128حالة وفاة،  فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 175حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 116حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 144537 شخصا. 

وأفادت الصحة بغزة، بتوافد المواطنين على مراكز التطعيم في كافة مناطق قطاع غزة تزامناً مع انطلاق حملة التطعيم التي تستهدف جميع الفئات وعلى وجه الخصوص، كبار السن للمحافظة عليهم وتجنيبهم مضاعفات ومخاطر الاصابة بفيروس كورونا. 

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