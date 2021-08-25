مستوطنون يمنعون الشاحنات المحملة بالبضائع من الوصول إلى معبر "كرم أبو سالم"

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين منعوا الشاحنات المحملة بالبضائع من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.ووفقًا لما أوردته القناة السابعة، أشارت إلى أن ذلك جاء احتجاجًا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".وذكرت القناة، أن عشرات المستوطنين في غلاف غزة نظموا وقفة احتجاجية على المفترقات والطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، موضحة أن المستوطنين أغلقوا الطريق الرئيس المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم ومنعوا الشاحنات التي تحمل البضائع من الوصول للقطاع.وأشارت القناة إلى أن المستوطنون رفعوا لافتات تطالب بعدم وصول البضائع إلى غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة تجاههم.