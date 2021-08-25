(حماس) تنعى الشهيد أسامة ادعيج

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح يوم الأربعاء، الشهيد أسامة خالد دعيج، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي ارتقى شهيدًا فجرًا، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها من قناصة الاحتلال في التظاهرات الشعبية شرق غزة السبت الماضي.وقالت الحركة في بيان النعي: "وإذ تنعى حركة حماس الشهيد ادعيج لتؤكد على استمرار مقاومة شعبنا الفلسطيني للاحتلال الصهيوني بمختلف الوسائل والأدوات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة حتى انتزاع مطالب شعبنا وتحقيق أهدافه المنشودة".وأكدت حماس على أن المقاومة المستمرة في جنين ونابلس والتظاهرات الشعبية في بيتا وبيت دجن واليوم في شرق خانيونس هي امتداد لمعركة سيف القدس المتواصلة في حماية شعبنا والدفاع عن مقدساتنا والتي لن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبناوشددت على أنه من حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش عزيزاً كريماً على أرضه وستظل خياراته مفتوحة للضغط على الاحتلال حتى نيل مطالبه وكسر الحصار بشكل كامل.