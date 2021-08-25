الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.الخليل: أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ياسين عصام الرجبي (27 عاما) من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت منزل المواطن حجازي الرجبي، وعبثت بمحتوياته.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، والظاهرية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد عبد الجميل طقاطقة (23 عاما)، وأنس أبو العسل طقاطقة (24 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة بيت فجار.كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين بدر أبو جلغيف من العبيات، ومحمود نضال محمود شومان من حوسان، بعد أن داهمت منزليهما.