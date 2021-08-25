نفتالي بينت يصل واشنطن ويلتقي جو بايدن غداً الخميس



وتمهيداً لهذه القمة من المقرر أن يجتمع بينت اليوم مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، هم وزيرا الخارجية، انتوني بلينكن والدفاع لويد اوستين، ومستشار الامن القومي جيك ساليفان.



وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة (نيويورك تايمز) ونشرتها صباحاً، تعهد بينت بألا تقوم الحكومة برئاسته، بضم أراضٍ ولكنه استبعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.



وبشأن الملف الإيراني، أكد بينت مجدداً معارضته للعودة الى الاتفاق النووي مع طهران في نصه الأصلي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى الولايات المتحدة فجر اليوم، في زيارة رسمية يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، غداً الخميس.