قطاع غزة: خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافييْن أثناء السير في تلك المناطق.وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية خمسة حوادث سير نتج عنها تسع إصابات ما بين الطفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.