شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: استمرار إغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين

الداخلية بغزة: استمرار إغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، تنويهاً حول حالة معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الهيئة في التنويه الذي نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، على موقع الوزارة الالكتروني، استمرار إغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين من قبل السلطات المصرية.

وكان المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، قد أعلن في تصريحات سابقة، استمرار اغلاق معبر رفح البري، والذي بدأ منذ يوم الأحد، ليكون اليوم الثلاثاء، هو اليوم الثالث على التوالي لإغلاقه

يشار إلى أن قناة (العربية)، قد أعلنت، مساء الأحد، أن جمهورية مصر العربية، قررت إغلاق معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، حتى إشعار اخر، احتجاجاً على ما وصفته بـ"تصرفات حركة حماس".

من جانبه، قال غال بيرغر، مراسل الشؤون الفلسطينية لقناة (كان) الإسرائيلية: "إن جمهورية مصر العربية اتخذت قرارًا بإغلاق معبر رفح البري".

قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، قالت بدورها: "مصر غاضبة من حماس بعد أن فشلت في إحلال الهدوء على الحدود أمس، ولذلك اتخذت قرارًا رسميًا وأبلغت به حماس وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بإغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر"، على حد تعبيرها.

وأصيب 41 مواطناً فلسطينياً، مساء السبت، خلال المظاهرات التي انطلقت على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، بدعوة من الفصائل الفلسطينية، احياءً لذكرى احرام المسجد الأقصى.

في المقابل، أصيب جندي تابع لحرس الحدود الإسرائيلية، برصاصة في الرأس، من قبل شاب فلسطيني، شرق مدينة غزة، ووصفت حالته بالخطيرة جدا، حيث تم نقله الى مستشفى (سوروكا) وتم إدخاله الى العمليات.

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