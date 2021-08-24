دولي

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا) منذ 12 مارس

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا) منذ 12 مارس
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في البلاد منذ 12 مارس، حيث تجاوز هذا المؤشر 170 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30838 مقارنة مع 31914 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.555 مليون حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 174 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 40 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 131854 شخصا.

وهذه الحصيلة هي الأعلى للوفيات منذ 12 مارس حينما بلغ هذا العدد 175 وفاة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس (كورونا) في الهند.

وبعد حصول 88% من البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح و77% على الجرعتين، رفعت بريطانيا معظم القيود في منتصف شهر يوليو، فيما سمح للناس بالاختلاط والتواصل والسفر والعودة إلى العمل من المكاتب.

وترتفع معدلات الإصابة اليومية، رغم أن كثيرين لا يزالون يستخدمون الكمامات ويعملون من المنازل، وزادت الإصابات اليومية في الأيام السبعة الماضية بنسبة 13.5% عن الأسبوع السابق.

ورغم زيادة الأعداد على أساس يومي، فإنها لا تزال أقل بكثير مما يزيد عن 1000 وفاة كان يتم تسجيلها يوميا في ذروة الوباء.

وغالبا ما تكون أرقام الثلاثاء مرتفعة بسبب التأخير في الإبلاغ عن الوفيات في عطلة نهاية الأسبوع.

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