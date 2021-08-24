شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود الشرقية للقطاع

جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود الشرقية للقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان)، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشرت مساء اليوم الثلاثاء، بطاريات القبة الحديدية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وفي مستوطنات غلاف غزة؛ تحسباً لاحتمال التصعيد.

وفي السياق، قالت القناة الإسرائيلية: "في الجيش أيضًا يستعدون لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة، كما يتوقع تكثيف إطلاق البالونات الحارقة".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد أنه تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية على السياج الأمني على الحدود الشرقية مع قطاع غزة، وذلك في ضوء تقييم الوضع واستعدادات الجيش لأحداث أخرى.

وقال المتحدث: "قامت القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بتكثيف استعداداتها، حيث تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة، وستعمل القوات بصرامة في مواجهة الاحداث على السياج الأمني".

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