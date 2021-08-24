مدير مستشفى غزة الأوروبي: إدخال 33 حالة مصابة بمتحور (دلتا)

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، أنه تم إدخال، مساء اليوم الثلاثاء، 33 حالة مصابة بفيروس (كورونا) المتحور (دلتا) للمستشفى.وأشار العقاد، في تصريحات له، إلى أن من بين الإصابات التي أدخلت الى المستشفى، هناك 10 حالات حرجة في العناية المكثفة، والباقي وصفت حالتهم بالخطيرة، بحسب وكالة (الرأي).وأوضح العقاد، أن أعراض متحور (دلتا) أشد خطراً من (كورونا) العادية، وأسرع انتشاراً وأكثر فتكاً وتصيب جميع الفئات العمرية بمن فيها صغار السن.وفي السياق، قال مدير مستشفى غزة الأوروبي: "هناك زيادة يومية بإصابات كورونا لا سيما بالطفرة "دلتا، والحل الوحيد يتمثل في تلقي التطعيم أولا، ثم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة".