جيش الاحتلال يقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية على السياج الفاصل شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنافاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية على السياج الأمني على الحدود الشرقية مع قطاع غزة، وذلك في ضوء تقييم الوضع واستعدادات الجيش لأحداث أخرى.وقال المتحدث: "قامت القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بتكثيف استعداداتها، حيث تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة، وستعمل القوات بصرامة في مواجهة الاحداث على السياج الأمني".وشهد مخيم ملكة شرق مدينة غزة، أول أمس السبت، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات التي جرت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المشاركة في المهرجان الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية، احياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى.وأسفرت المواجهات عن إصابة 41 مواطناً فلسطينياً، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة، فيما أصيب جندي إسرائيلي خلال إطلاق النار عليه من مسافة صفر من قبل شاب فلسطيني، وصفت حالته بالحرجة.