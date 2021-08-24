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إيران تسجل زيادة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا

إيران تسجل زيادة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا
رام الله - دنيا الوطن
شهدت حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) في إيران زيادة يومية غير مسبوقة، برصد أكثر من 709 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء عن تسجيلها 709 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 40 ألفا و623 إصابة جديدة بالعدوى.

وإجمالا، سجلت في إيران منذ بداية الجائحة 4 ملايين و756 ألفا و394  إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس (كورونا)، منها 103 آلاف و357 حالة وفاة، و932472 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 17 مليونا و233 ألفا و661 شخصا في إيران حتى اليوم، الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا)، واستكمل أكثر من 6.4 مليون تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

وتواجه إيران حاليا الموجة الخامسة من تفشي (كورونا)، وتغذيها سلالة "دلتا" المتحورة شديد العدوى.

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