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العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن العراق مستعد لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مؤكدا أن لدى بغداد "كل القوى والوسائل لمحاربة الإرهاب".

وقال حسين ردا على سؤال لوكالة (سبوتنيك) عما إذا كانت بغداد مستعدة لانسحاب الجيش الأمريكي من بلاده: "فيما يتعلق بقضية الإرهاب، العراق جاهز تماما (لمكافحته)".

وأشار الوزير العراقي الذي وصل إلى موسكو أمس الاثنين في زيارة رسمية، إلى أن الأجهزة الأمنية في البلاد لديها معلومات كافية عن الإرهابيين ولديها خبرة واسعة في محاربتهم. وأضاف: "نشهد بعض الحركة (تفعيل الخلايا النائمة) ولكن بشكل عام هذا النشاط لا يشكل تهديدا للمجتمع العراقي".

وفي حديثه عن إمكانية الاحتفاظ بفرقة محدودة من الجيش الأمريكي في العراق، أوضح الوزير أن "هناك اتفاقا واضحا على انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية". وتابع: "لكن ما زالت هناك وحدات تساعد الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية في كل الاتجاهات من تدريب ومفاوضات وتبادل للمعلومات.. وفي هذا السياق سيستمر العمل لكن الوحدات القتالية ستنسحب بنهاية العام الجاري".

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