الكيلة: 729 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن 729 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تلقى منهم 442 ألف مواطن للجرعتين من اللقاحات، منذ بدء حملة التطعيم الوطنية.وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تطعيم 18.344 مواطناً يوم أمس الاثنين في مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف محافظات الوطن، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وأوضحت أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات في الضفة الغربية بلغ 590.230 مواطنا بنسبة 35% من الفئة المستهدفة فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 370.610 مواطنا بنسبة 22% من الفئة المستهدفة، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 138.196 مواطناً بنسبة 10.9% من الفئة المستهدفة،، وعدد متلقي الجرعة الثانية 70.833 مواطناً بنسبة 5.6% من الفئة المستهدفة.وتابعت الوزيرة الكيلة أن النسبة الإجمالية لعدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات في فلسطين بلغت 24.7% من الفئة المستهدفة، في حين بلغت نسبة متلقي الجرعة الثانية 15% من الفئة المستهدفة.وأشارت د. الكيلة إلى أن العدد الكلي للجرعات التي تم إعطاؤها للمواطنين تبلغ 1.169.869 جرعة منذ بدء حملة التطعيم.