شؤون فلسطينية

عباس كامل يلتقي قيادة حزب الله في بيروت لإقناع حماس بالتهدئة بغزة

عباس كامل يلتقي قيادة حزب الله في بيروت لإقناع حماس بالتهدئة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (انتلجنس اونلاين) المختص بمجال الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، أن وزير المخابرات المصرية عباس كامل، التقى نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، وهاشم صفي الدين، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الموقع، أن عباس كامل، أكّد لقيادة حزب الله استعداد مصر للعمل كضامن لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن مدير المخابرات المصرية بحث علاقة حزب الله مع حماس والفصائل الفلسطينية، والأزمة في لبنان، والوضع السوري.

وأشار الموقع، إلى أن اللقاء الذي عقد في 12 آب/ أغسطس الحالي، سبقه لقاء آخر في 10 تموز/ يوليو الماضي، لافتاً إلى أن سفير مصر في لبنان، مهد للزيارة باجتماعات مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا.

وترى مصر أن استراتجيتها الجديدة، باجراء محادثات مع حزب الله، ستكون مفيدة وستساعد في إبقاء المواجهة بعيدة عن غزة، بحسب الموقع.

ولفت الموقع المختص في مجال الاستخبارات، إلى أن الاستراتيجية الجديدة لمصر وضعها عباس كامل، بمشاركة معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، وفايز أبو النجا، مستشار الرئيس السيسي.


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